"Дело Белякова" о взятке в 1,2 млн рублей направлено в суд

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Прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего эксперта управления Росреестра по Москве Романа Белякова. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина потребовал взятку от представителя одного из жилищно-строительных кооперативов. За эти деньги чиновник якобы пообещал закрыть глаза на ряд нарушений в деятельности компании. В ходе обыска Беляков сам достал деньги и признался в совершении преступления.

Отметим, что аналогичное преступление совершили и двое сотрудников подмосковного Росреестра. Они были задержаны по подозрению в получении взятке в размере 500 тысяч рублей.

Установлено, что исполняющий обязанности руководителя территориального отдела Росреестра через своего подчиненного вымогал денежные средства у предпринимателя за регистрацию прав на земельный участок.

Подозреваемых задержали при получении взятки в ходе встречи, проходившей под контролем оперативников. Возбуждено уголовное дело.