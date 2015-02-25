Иностранных преступников в Москве стало меньше на 20%

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Глава столичной полиции Анатолий Якунин в своем отчете перед Мосгордумой рассказал, что общая доля иностранной преступности в городе снизилась на 20%, передает корреспондент M24.ru.

Начальник главка отметил, что в городе повысился уровень безопасности – например, стало меньше убийств. "В целом органами внутренних дел расследовано 85% от общего числа преступлений, совершенных за год", - подчеркнул Якунин.

Уменьшилось и число ДТП – на 8%, но выросло количество погибших в авариях (на 4,6%). В связи с этим меняется кадровый состав ГИБДД, например, были задержаны восемь инспекторов, которых хотели за деньги отпустить нетрезвых водителей.

Якунин также считает, что для взяткополучателей необходимо усилить ответственность вплоть до конфискации имущества. Средняя сумма взятки, добавил глава ГУ МВД, составляет 327 тысяч рублей.