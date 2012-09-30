Взрыв гранатомета в подмосковном Королеве: тяжело ранен мужчина

Фото: ИТАР-ТАСС

Тяжелые ранения получил житель Подмосковья в результате взрыва в гараже в Королеве.



"Взрыв прогремел в воскресенье около 13:00 в одном из гаражей на улице Силикатная. По предварительным данным, мужчина разбирал гараж, принадлежащий его сестре, и предназначенный под снос", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы главного управления МВД по Московской области.

Район происшествия сейчас оцеплен, там работает следственно-оперативная группа. Эвакуация людей не проводилась.

"Раненый мужчина с различными травмами госпитализирован", - отметили в пресс-службе.

Между тем источник в правоохранительных органах уточнил, что, по словам пострадавшего, в гараже сдетонировал гранатомет РПГ.