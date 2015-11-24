Три человека погибли в результате взрывов на Синае

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В результате взрывов на Синайском полуострове в Египте пострадали три человека, сообщает Sky News Arabia. Среди погибших один полицейский.

Кроме того, 12 человек получили ранения. Среди них девять сотрудников полиции и двое судей.

Напомним, два мощных взрыва прогремели во вторник утром рядом с отелем в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте.

У отеля, где проживали следившие за ходом парламентских выборов судьи, взорвалась заминированная автомашина. Через некоторое время прогремел еще один взрыв.

Ранее m24.ru сообщало, что крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".

О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.