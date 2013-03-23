В результате взрыва в Подмосковье пострадал один человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в нежилом доме, расположенном в деревне Санники Московской области, прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек. Мужчине оторвало четыре пальца. Он также получил осколочные ранения щеки, бедра и кисти.

Травмированный 52-летний москвич оказался владельцем взорванного здания. Вместе со своим спутником около половины десятого утра он подошел к дому. Один из мужчин открыл дверь, после чего сработало взрывное устройство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный главк МВД.

На месте происшествия правоохранители обнаружили гранату без взрывателя, которая лежала в комнате неподалеку от входной двери. Также было найдено привязанное к леске кольцо от еще одной гранаты. Предположительно, это устройство сработало, когда посетители попытались открыть дверь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".