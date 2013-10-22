При взрыве на полигоне в Псковской области погибли 6 десантников

Фото: ИТАР-ТАСС

Шесть десантников погибли, еще двое получили ранения при взрыве неизвестного устройства на полигоне Струги Красные в Псковской области.

Инцидент произошел во вторник вечером на 714-м полигоне в населенном пункте Струги Красные в Псковской области, когда военнослужащие ВДВ возвращались с конечного рубежа зачетной стрельбы.

В результате погибли пять курсантов рязанского училища ВДВ и военнослужащий-контрактник Псковской дивизии. Семьям погибших и пострадавших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь, сообщили "Интерфаксу" в Управлении пресс-службы информации Минобороны России.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место ЧП вылетели командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов и начальник Главного управления боевой подготовки Минобороны генерал-лейтенант Иван Бувальцев.