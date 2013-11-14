Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 20:47

Происшествия

3 человека погибли в результате взрыва газопровода в Польше

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате взрыва газопровода на юго-западе Польши трое человек погибли, еще 10 получили ранения. Инцидент произошел недалеко от Познани.

Стало известно, что взорвался газопровод высокого давления, вспыхнул пожар, который перекинулся на близлежащие дома и лес. Сейчас на месте аварии работают пожарные, врачи и полицейские. Эвакуированных людей разместят в местной школе.

По основной версии, газопровод повредил экскаватор во время земельных работ. Именно это и спровоцировало взрыв. На месте происшествия газопроводы изолированы, однако перебоев с поставками газа не будет, сообщил оператор, которому принадлежит пострадавший участок магистрали.

