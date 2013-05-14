СК возбудил уголовное дело по факту взрыва огнетушителя напротив кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва огнетушителя на востоке Москвы. Инцидент расценили как нарушение правил техники безопасности.

Напомним, вечером 13 мая возле дома номер 3 по улице Щербаковской взорвался огнетушитель – рабочие выгружали 50-литровый баллон из машины, он выскользнул у них из рук и упал вентилем вниз. В результате происшествия травмы получили 7 человек, в том числе двое детей, младшему из которых всего два года.

Из-за нарушения герметичности баллона газ "стал резко выходить из баллона, предавая ему реактивное движение, отчего баллон стал в хаотичном порядке перемещаться по тротуарной зоне, нанося телесные повреждения попадающимся на его пути случайным прохожим", - сообщает Следственный комитет России.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.