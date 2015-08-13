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Происшествия

13 августа 2015, 09:21

В Москве задержаны подозреваемые в подрыве банкомата

взрывы банкоматы криминал задержания

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в подрыве банкомата, сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, злоумышленники, используя газовоздушную смесь, планировали подорвать терминал. Сумма ущерба составила бы более 10 миллионов рублей.

В ходе анализа данных с камер наблюдения была установлена причастность подозреваемых к еще двум эпизодам подрыва банкоматов.

Один из инцидентов произошел в июле этого года на Новочеркасском бульваре, тогда банку был причинен ущерб в размере около 7 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу в особо крупном размере.

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Последний раз похожий инцидент произошел 14 июля на улице академика Янгеля. Двое злоумышленников закачали внутрь одного из банкоматов газовую смесь и подожгли ее.

В результате небольшого взрыва устройство было разрушено. После этого преступники забрали кассеты с деньгами и скрылись. Сумма похищенного устанавливается.
В начале июля шестеро неизвестных похитили банкомат из магазина на востоке столицы.

Воры в масках забрали терминал из магазина, расположенного в доме №68 по 9-й Парковой улице. Вместе со стоимостью банкомата сумма ущерба составляет 8,4 миллиона рублей.

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