Причиной взрыва рядом с кафе на востоке Москвы стал огнетушитель

Фото: http://www.mchs.gov.ru

Причиной взрыва рядом с кафе "Шоколадница" на Щербаковской улице стал выскользнувший из рук рабочего баллон газового пожаротушения, а не газовый баллон, как сообщалось ранее.

"По моей информации, которая мне поступила на данный момент - пострадали семь человек, среди них два ребенка. Четверо взрослых госпитализированы в 36-ю горбольницу, дети - во 2-ю и 3-ю детскую больницы, еще один взрослый от госпитализации отказался. По предварительной информации медиков, ранения у госпитализированных не очень серьезные, в основном ушибы мягких тканей", - сообщил M24.ru руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Москве Виктор Бирюков.

Он также добавил, что сам взрыв произошел на улице Щербаковская, дом 8 – напротив кафе "Шоколадница".

"В 19.04 к нам поступила информация, что по улице Щербаковская, 8 произошел хлопок. На место выехала 15-я пожарная часть. Было установлено, что при разгрузке автомашины рабочие грубо нарушили элементарные правила техбезопасности. У одного рабочего выскользнул баллон газового пожаротушения емкостью 100 литров, ударился об асфальт, в результате под большим давлением около 150 атмосфер баллон оторвало от земли, он начал беспорядочно летать по улице, в том числе и возле кафе "Шоколадница", - рассказал официальный представитель столичного МЧС.

По словам Виктора Бирюкова, сотрудники МЧС на месте происшествия выполняют свои функции, а также работают все экстренные службы города и медики.

"В этой ситуации рабочие, которые грубо нарушили правила техники безопасности и в результате пострадали люди, могут понести какую-то ответственность, но это уже правоохранительные органы должны проанализировать и принять решение", - отметил Бирюков.