Россияне не пострадали при взрывах в Турции

Среди погибших после теракта в Турции россиян нет

По предварительным данным, среди погибших после теракта в Турции россиян нет. Как сообщает телеканал "Москва 24", взрывы прогремели в небольшом населенном пункте на юге страны. Это рядом с сирийской границей.

Неизвестные привели в действие взрывные устройства, спрятанные в автомобилях. Число жертв выросло до 40.

Отвественность за случившееся пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка. Но в турецком правительстве не исключают, что теракты могут быть связаны с внутренним конфликтом в Сирии.