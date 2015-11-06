Взрыв в Стокгольме произошел из-за утечки газа

Фото: Robin Utrecht/Actionpress/ТАСС

Причиной мощного взрыва, который произошел в центре Стокгольма несколькими часами ранее, стала утечка газа. Данных о пострадавших не поступало, сообщает Belfast Telegraph.

Никаких следов теракта на месте происшествия не обнаружено.

Напомним, шесть человек серьезно пострадали в результате взрыва на румынском хлебозаводе. У людей тяжелые ранения и сильные ожоги. Все они находятся в больнице.

Накануне взрыв прогремел в городе Брашов, после него начался сильный пожар. К этому часу специалисты уже потушили обрушившуюся часть заводского корпуса, в котором размещался мельничный цех. Спасательная операция также завершена. Одного пострадавшего пришлось доставать из хранилища с мукой, куда его отбросило взрывной волной.

Это уже второй за неделю крупный пожар в Румынии. В ночь на 31 октября загорелся ночной клуб в Бухаресте, в результате 32 человека погибли, еще около 200 получили ранения, в основном молодежь и студенты, собравшиеся на рок-концерт. Трагедия стала поводом для массовых акций протеста, которые привели к отставке правительства Виктора Понты.