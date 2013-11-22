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22 ноября 2013, 21:14

Полиция проверяет подозрительный пакет у посольства Эфиопии в Москве

взрывные устройства чп посольство Эфиопии

Фото: ИТАР-ТАСС

Бесхозный пакет обнаружен неподалеку от посольства Эфиопии в Москве. На настоящий момент полиция проводит его проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что указанный объект похож на взрывное устройство.

Пакет был оставлен по адресу улица Большая Переяславская, дом 7а. "На месте проводятся все необходимые мероприятия", - пояснил сетевому изданию M24.ru сотрудник пресс-службы столичного главка МВД.

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