Полиция проверяет подозрительный пакет у посольства Эфиопии в Москве

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Бесхозный пакет обнаружен неподалеку от посольства Эфиопии в Москве. На настоящий момент полиция проводит его проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что указанный объект похож на взрывное устройство.

Пакет был оставлен по адресу улица Большая Переяславская, дом 7а. "На месте проводятся все необходимые мероприятия", - пояснил сетевому изданию M24.ru сотрудник пресс-службы столичного главка МВД.