Ночной карнавал соберет в парке Горького любителей флоры и фауны

Фото: ИТАР-ТАСС

Ночная развлекательная программа ждет посетителей парка Горького. Театрализованные представления, арт-проекты и отменное музыкальное сопровождение – все это запланировано на 18 мая. Сетевое издание М24.ru и интерактивная афиша 2do2go.ru расскажут о самых интересных мероприятиях, объединенных темой карнавала, посвященного флоре и фауне.

Итак, в рамках программы "Театра теней" гостей парка порадуют ночным концертом "Открытия". Это живая и DJ-музыка. Кроме того на Голицынском пруду в плавающих светящихся кубах-плотах разыграют миниатюрные теневые спектакли, а на лужайках организуют теневые театры.

Помимо этого каждый желающий сможет стать участником коллективного арт-проекта "Светлые мысли". Под надзором кураторов посетители смогут написать сокровенные значимые мысли и идеи на скульптуре из светящихся кубов.

Еще одним сюрпризом станут светящиеся арт-объекты. Организаторы предлагают сделать праздник еще ярче и нарядиться в костюмы птиц, растений, животных, насеком или минералов.

Лежа на пуфах, шезлонгах и пледах, среди красивых световых инсталляций, гости смогут послушать живую музыку от группы Esh, ансамбля П.Р.Е.Т. и Violan Jazz Band.

В 00:45 на площади у Фонтана состоится выступление Московского камерного оркестра РАМ имени Гнесиных. Любителей кино под открытым небом ждут показы фильмов.

С трех часов ночи посетители парка будут встречать рассвет.