От Пиросмани до Оцхели: грузинское искусство покажут в ГМИИ

Выставка "Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний"

Тифлисские страсти

Дата: 8 декабря – 12 марта 2017

Место: Волхонка, 10, Отдел личных коллекций ГМИИ

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Пастух в бурке (на красном фоне)

Ради чего иди: на выставке можно будет познакомиться с яркой национальной живописной традицией Грузии конца XIX – начала XX века. В экспозицию войдут работы художников Нико Пиросмани, Владимира Гудиашвили, Давида Какабадзе, Кирилла Зданевича, Александра Бажбеук-Меликова, Елены Ахвледиани, Ираклия Гамрекели, Петрэ Оцхели и Зиги Валишевского – всего более 200 произведений из крупнейших музейных и частных собраний.

Что еще: посетители узнают о связях русского и грузинского авангарда, художественных объединениях Тифлиса и деятельности группы "H2SO4", а также увидят фрагменты из фильмов, в создании которых принимали участие герои выставки.

Подробная информация о выставке и графике работы, а также о специальных мероприятиях, организованных в рамках проекта, опубликована на сайте ГМИИ.