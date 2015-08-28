Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа 2015, 15:45

Культура

Тургеневская библиотека представит перфомансы и инсталляции ко Дню города

Фото предоставлено организаторами

5 сентября, в День города, Тургеневская библиотека-читальня представит специальную программу. Как сообщают организаторы мероприятия, гостей ждут перфомансы, театральные читки, выставки, инсталляции и многое другое.

Фестиваль объединит художественную прозу, поэзию, документальные истории, а также театр, кино, живопись и фотографию.

С 12.00 до 20.00 все посетители смогут увидеть выставки "Москва в деталях" и "Уголки старой Москвы". Детей ждет мастер-класс по созданию библиобоксов "Маленькая Тургеневка".

Все пришедшие смогут стать участниками литературного квеста "Лишние люди", в рамках которого гости должны будут отгадать имена литературных персонажей, чьи фигуры будут расставлены по всей территории библиотеки.

Ссылки по теме

Вечером библиотека представит лекцию-дискусскию с Майей Кучерской, театральный перфоманс "На планете Москва" в исполнении плейбек-театра "Новый jazz". Так 5 сентября в "Тургеневке" пройдет театральная читка "Литературная урбанистика" в исполнении "Активного театра".

Кроме того, гостей ждут медиаинсталляция "Подземка", презентация от проекта "Прогулошная" и экскурсия "Уголок московского Парнаса".

Место: Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Бобров переулок, дом 6, строение 1

Время: 5 сентября, 12.00 – 00.00

Вход свободный

выставки библиотеки перформанс Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева День города 2015 фестивали и праздники

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика