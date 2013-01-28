Дарвиновский музей презентует выставку ко Дню влюбленных

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В Государственном Дарвиновском музее с 8 февраля по 31 марта будет проходить выставка "Подарки для любимых", приуроченная Дню святого Валентина. Посетители узнают, какие знаки внимания оказывают друг другу животные.

"Подарки - неотъемлемая часть ритуала ухаживания и романтических отношений, и не только у людей... В канун Дня всех влюбленных, на выставке "Подарки для любимых" в Дарвиновском музее, посетители найдут немало интересных идей, как порадовать свою вторую половинку", - сообщают организаторы выставки.

В качестве примеров, которые будут представлены на выставке, мухи в коконе, которых дарят своим "возлюбленным" некоторые виды пауков. Стоит отметить, что тут речь идет не столько о романтических чувствах, сколько о спасении своей жизни - не будь мухи, самка съест кавалера.

А другие представители класса насекомых - ктыри - вообще научились обманывать своих дам. Вместо подарка они приносят только комочек паутины.

Некоторые виды птиц, например, чомги и олуши, во время брачного периода обмениваются своеобразными букетами, которые состоят из кусочков водорослей.

Устрашающие скорпионы дарят своим самкам танец. Они встают "на цыпочки" и, помахивая передними конечностями, начинают раскачиваться из стороны в сторону.

Окуни дарят возлюбленным ни много ни мало - дом в песке. Если самке понравится подарок, она отложит туда икру.

На выставке в Дарвиновском музее будет представлено множество других примеров среди приматов, насекомых, птиц и рыб. Многие из них проиллюстрировал известный художник-анималист Василий Алексеевич Ватагин. Также на выставке можно будет купить интересные сувениры.