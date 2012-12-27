В праздники в Коломенском можно будет попасть в сказку

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В новогодние каникулы экспозиция музея-заповедника "Коломенское" будет работать для посетителей бесплатно. Также гостей парка ждет катание на тройке с бубенцами, народные игры на улице, знакомство с исконно русскими традициями.

Со 2 по 8 января можно будет увидеть, как жили русские государи в XVII веке, как принимали иностранных послов в царской резиденции и узнать, почему деревянный Дворец царя Алексея Михайловича называли "восьмым чудом света".

Фото: mgomz.ru

Кроме того, в выставочных залах дворца проходит выставка "Новогодняя сказка", как которой представлены предметы 1930-1960-х годов: елочные игрушки в виде героев сказок Пушкина, карнавальные костюмы, маски, фотографии детских новогодних праздников, празднования Нового года в семьях, новогодних гуляний.

Посетители выставки узнают почему праздничную ель было принято украшать дирижаблями и танками и куда на самом деле попадали детские письма Деду Морозу.

Специально к празднику была разработана экскурсионная программа "Русская зима". Все желающие смогу покататься на тройке, поучаствовать в традиционных народных играх и познакомиться с русскими новогодними и рождественскими традициями.

Обширную праздничную программу подготовили и в других столичных парках. Помимо традиционных катков, в некоторых из них можно будет покататься на санях, лошадях и собачьих упряжках. А в парке "Кузьминки" буду показывать мультфильмы на экране ледяного кинотеатра.