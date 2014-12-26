В "Царицыне" устроят выставку, посвященную фейерверкам времен Екатерины II

Фото: Бернигерот Иоганн Мартин (1717 - 1757), фейерверк 1745 года, из фондов Государственного музея Пушкина

В музее-заповеднике "Царицыно" с 28 февраля по 19 мая планируют провести выставку "Царские потешные огни", посвященную фейерверкам времен Екатерины II, сообщает корреспондент M24.ru. Зрители увидят гравюры с изображением грандиозных шоу и инсталляцию огненного фонтана.

Пока неизвестно, будут ли устраиваться в парке настоящие фейерверки.

Основу выставки составят графические листы с изображениями празднеств XVIII века из коллекций Российской государственной библиотеки, самого "Царицына", ГМИИ имени Пушкина, Государственного музея Пушкина.

Гости парка познакомятся с гравюрами огненных шоу, которые устраивались по случаю коронаций Анны Иоанновны и Екатерины II, императорских дней рождения, празднований Нового года и так далее. В одном из залов музея можно будет увидеть арт-реконструкцию фейерверка 1775 года – его устроили в честь приезда в Царицыно иностранных министров.

Графических листов с его зарисовками не сохранилось, так что потешный огонь реконструируют с помощью компьютера.

Отметим, что на выставке можно будет увидеть инсталляции "Дракон" и "Большой огненный фонтан". Последняя будет состоять, как предполагается, из нескольких фейерверков. С помощью оборудования на "Фонтан" спроектируют брызги воды, а на участок на ним – звездное небо. На площадке будет звучать музыка.