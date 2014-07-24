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Культура

24 июля 2014, 11:56

Стартовал прием работ на конкурс Instagram-фотографий

выставки фотографии Instagram фотоконкурсы

Фото:art-vokzal.ru

Конкурс фотографий InstaART открыл прием работ. Каждый пользователь социальной сети Instagram может поделиться своими снимками с жюри до 30 сентября. Лучшие кадры покажут на выставке в арт-центре Vauxhall Center с 8 октября по 8 ноября.

В этом году тема проекта InstaART - "Россия через фильтры Instagram". Так что от участников принимаются исключительно те фотографии, которые ассоциируются с нашей страной. Организаторы отмечают, что сделаны они при этом, впрочем, могут быть и за границей. Выставка войдет в программу Московского международного культурного форума "Культура - взгляд в будущее".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать снимок и выложить его в Instagram с хэштегом #wide_russia. В конкурсе участвуют снимки, сделанные в период с 30 мая по 30 сентября 2014 года.

Работы конкурсантов будут оцениваться в различных категориях, в том числе таких, как "Природа", "Люди и лица", "Архитектура", "Достопримечательности", "Национальный обряд или обычай", "Наша столица", "Малая родина", "Россия в мире", "Необычное". Авторов лучших работ ждут призы.

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