Mелоццо да Форли, "Aнгел, играющий на лютне" (1480). Фото: tretyakovgallery.ru

Выставка шедевров Ватикана в Третьяковке откроется через три дня. Продажа билетов на выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" уже открыта.

Музеи Ватикана впервые показывают в России шедевры XII–XVIII веков, в том числе – работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. На выставке, куратором которой выступил Аркадий Ипполитов (Государственный Эрмитаж), будет представлено 42 живописных произведения.

Коллекция Пинакотеки – величайшее собрание религиозной живописи. Вынесенное в название выставки латинское выражение Roma Aeterna, ("Вечный Рим") говорит о роли Рима в истории человечества – это город, объединивший Античность, Средние века, Возрождение и барокко.

Как ранее сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, предварительная продажа электронных билетов стартовала на сайте галереи.

"Мы повышаем стоимость билетов, она составит не 400 рублей, а 500. Этот проект очень дорогостоящий, и вложенные в него средства все равно никоим образом не окупятся",– отметила она.

Помимо предпродажи билетов, музей введет сеансы на посещение выставки: вход на экспозицию будет осуществляться каждые 30 минут.