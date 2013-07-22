Расписание столичных лекций: 22 – 26 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 22 июля

Лекция "Как достигать цели по-японски" - это своего рода руководство к действию для амбициозных москвичей. Японист, руководитель культурного центра "Россия-Восток-Запад" Дарья Тататрская расскажет, почему японцы привыкли жить, отрицая конечную цель. Оказывается, в "Стране восходящего солнца" люди чувствуют себя более счастливыми, получая наслаждение от процесса, а не от результата. Интересно, что во время уроков кюдо (стрельба из лука) японцам не рекомендуют ставить перед собой целей.

Начало в 19.00. Вход – 500 рублей.

Адрес: клуб "Смеющийся будда", улица Новорязанская, 22.

Узнать об истории рождения кинематографа предлагают участникам лекции "Кинематограф как седьмое искусство". Эксперт сценарно-киноведческого факультета ВГИК расскажет о предшественниках кинокамер, а также о людях, которые создавали синематограф. Для наглядности посетителям продемонстрируют несколько фильмов, созданных в эпоху зарождения кино.

Начало в 19.00. Вход – 200 рублей.

Адрес: клуб "Вермель", Раушская набережная, 4/5.

Вторник, 23 июля

Жизнь и творчество поэта, эссеиста и переводчика Иосифа Бродского станут основными темами лекции "Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…" Исследователь культуры Ольга Полякова расскажет о знаковых моментах в судьбе литератора – эмиграции, конфронтации с властью, Нобелевской премии.



Во время лекции можно будет услышать запись голоса поэта. Кроме того, на вечере проанализируют избранные произведения Бродского и его недатированные ранние стихи.

Начало в 19.30. Вход – 300 рублей.

Адрес: гуманитарный центр "Пунктум", улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

В рамках серии творческих лабораторий +1 Live, цель которой – раскрытие секретов успешных промо-акций в шоу-бизнесе, состоится лекция "Думай как тележурналист". О нюансах профессии собравшимся расскажет тележурналист Владислав Сорокин.

Начало в 20.00. Вход бесплатный.

Адрес: бар "Дорогая, я перезвоню", Большой Спасоглинищевский переулок, 9, строение 1.

Среда, 24 июля

Лекция "PhotoСреда. Николай Рахманов: цвет московской фотографии" - это одно из мероприятий, которое проводится в рамках выставки "Московские истории" и программы PhotoСреда. Посетители познакомятся с творчеством экс-фотографа ИТАР-ТАСС, фотомастера Николая Рахманова, который готов провести для желающих мастер-класс.

Творчество мастера, датированное 50-60-ми годами, представляет художественную и историческую ценность, однако оно мало изучено. Интересно, что именно Рахманов в 1970-х одним из первых начал заниматься цветной фотографией. Фотографа называют официальным летописцем столицы. Он, например, имел доступ к Кремлевским палатам. Где делал уникальные снимки.

Николай Рахманов – автор десятка книг по фотоискусству, а также фотоальбомов, выпущенных различными мировыми издательствами.

Начало в 19.00. Вход – 350 рублей.

Адрес: Центр фотографии имени братьев Люмьер, болотная набережная, 3, строение 1.

Филолог, литературовед, израильский славист Михаил Вайскопф расскажет, каким образом в советский период между авангардистами разворачивалась борьба за привилегии от новой власти, в чем имажинисты во главе с Есениным одерживали верх над футуристами. Вы узнаете о том, как авангард находил новое выражение в идее "классовой борьбы", а футуристы, участвующие в пропагандистском иллюстрированном освещении гражданской войны, уклонялись от участия в боевых действиях. Эти и другие вопросы затронут на лекции "Ранняя советская идеология и авангард".

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: Еврейский музей и Центр толерантности, улица Образцова, 11, 1А.

Четверг, 25 июля

На лекции "105 лет ФБР: след в истории" вы узнаете о том, зачем Теодор Рузвельт создал в 1908 году Бюро расследований, какой вклад в развитие структуры внес Эдгар Гувер и как сегодня функционирует FBI.

Лекцию ведет ветеран службы внешней разведки, генерал-майор в отставке Юрий Колабадзе. Он также объяснит любознательным москвичам, как ФБР удается сочетать функции контрразведки, уголовного розыска и политической полиции.

Начало в 19.00. Вход бесплатный. Необходима регистрация по почте accreditation@rian.ru или по телефону 8 (495) 645-64-72. При себе иметь паспорт.

Адрес: РИА Новости, Зубовский бульвар, 4.

Лекция "Культура и загадки страны Камбоджа" актуальна повышенным интересом российских туристов к этому государству, расположенному на территории Юго-Восточной Азии. Вы узнаете о нетронутой цивилизации колониальной Азии, диких островах и живописных пляжах Камбоджи, о языке и вере местного населения, а также о достопримечательностях камбоджийских городов. Преподаватель философии культуры Дарья Головко расскажет о возможностях самостоятельного путешествия в Камбоджу.

Начало в 19.30. Вход – 300 рублей.

Адрес: "Пунктум", улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

Пятница, 26 июля

Историк и теоретик культуры, преподаватель, специалист по средневековой истории Валерия Косякова проведет лекцию "Пираты, разбойники и авантюристы в искусстве". В рамках мероприятия вы узнаете о вымыслах из жизни Робин Гуда, удивительных открытиях Мартина Фробишера и сэра Френсиса Дрейка – пиратов-исследоватеелй. Также речь пойдет о пиратках Мэри Рид, Цин и авантюристках Лоле Монтес и Маты Хари.

Начало в 19.30. Вход – 400 рублей.

Адрес: "Пунктум", улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

Лекцию "Конфуцианский Китай" проведет религовед и историк, специализирующийся на современных политических проблемах православия Константин Михайлов. Он расскажет, почему учение великого Конфуция задало вектор развития Китая, зачем китайских чиновников в X веке заставляли сдавать экзамены на право получения чина и чем китайская культура отличается от прочих.

Начало в 19.30. Вход – 250 рублей.

Адрес: клуб-магазин "Читалка", улица Жуковского, 4.