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Культура

21 августа 2012, 16:49

В "Измайлово" покажут Москву середины XX века

выставки культура Измайлово Департамент культуры Москвы семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

В выставочном зале Измайловского острова 22 августа открывается выставка художницы Татьяны Мавриной. На ней можно будет увидеть серию акварельных работ 1940-х годов, посвященных Москве.

На выставке "С Татьяной Мавриной по Москве: прогулка вторая" будут представлены малоизвестные произведения художницы, на которых изображены столичные храмы, усадьбы и каменные палаты. Об этом говорится на сайте департамента культуры.

Также на выставке представлены 200 фотографий ее работ. Они будут демонстрироваться на электронном экране. Выставка будет сопровождаться выдержками из воспоминаний художницы, которые впервые были опубликованы в книге "Москва. Сорок сороков".

Выставка будет проходить в выставочном зале Измайловского острова до 4 ноября.

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