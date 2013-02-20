В галерее "На Ленивке" покажут портреты кисти Репина и Коровина

Фото: галерея "На Ленивке". Портрет Николая Евреинова

В галерее "На Ленивке" 5 марта состоится открытие выставки "Портрет с историей", на которой можно будет увидеть работы Константина Коровина, Ильи Репина, Леонида Пастернака, Александра Моравова, Мстислава Добужинского.

Экспозиция включает живопись и графику трех последних столетий: от портретов царских вельмож до изображений наших современников. В целом же, проект посвящен портретам с необычной историей.

"Многие из героев-персонажей зрителю хорошо известны, как, например, позировавший Илье Репину театральный критик Николай Евреинов, Лев Толстой, написанный Александром Моравовым в Ясной Поляне, жена и постоянная модель Константина Коровина актриса Надежда Комаровская", - сообщили М24.ru организаторы.

Фото: галерея "На Ленивке". Портрет Надежды Комаровской



Некоторые из представленных в галерее портретов несут в себе нечто мистическое. Так, Николай Евреинов, изучая свое изображение кисти Репина, отмечает схожесть с обликом Маяковского, Сорина и даже самого Репина. "Лицо мое только рамка, а в рамку-то втиснут кто-то иной, совсем иной, чем я, хоть знакомый, более или менее знакомый", - пишет Евреинов в своей книге "Оригинал о портретистах".

Выставка продлится с 6 марта по 27 апреля.