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19 июля 2013, 15:25

Культура

Выставка "Огненная дуга: Стратегия Победы" продлится до 20 сентября

Великая Отечественная война. Битва на Курской дуге, 1943 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В выставочном зале федеральных государственных архивов открылась выставка "Огненная дуга: Стратегия Победы", посвященная 70-летию Курской битвы. На ней представлены документы и экспонаты, которые долгое время находились на закрытом хранении.

Одним из полутора десятков участников проекта стал музей истории танка Т-34.

Экспонаты выставки рассказывают о главном оружии Победы - неодолимом духе народа, не дрогнувшего под самым яростным и безжалостным натиском захватчиков, сообщает департамент культуры Москвы.

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Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 12.00 до 18.00 по адресу: Большая Пироговская улица, дом 17. Она продлится до 20 сентября. Вход бесплатный.

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