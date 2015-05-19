На Остоженке открылись выставки Херба Ритца и Роберта Капы

Фото: M24.ru

18 мая в Мультимедиа Арт Музее в рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии" открылись выставки Херба Ритца и Роберта Капы.

Лос-Анджелесский фонд Херба Ритца и миланский Fondazione Forma привезли в Россию крупную выставку мэтра под названием "На свету". МАММ получил во временное распоряжение более 100 фотографий, сделанных в разные годы. Все они вновь раскрывают талант Ритца в жанре ню и его блестящую работу с формами и светотенью.

Его моделями становились Синди Кроуфорд, Антонио Бандерас, Клинт Иствуд, Джоди Фостер, Джулия Робертс и многие другие. Выставка будет работать до 28 июня.

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Вторая выставка венгерского фоторепортера и основателя фотоагентства Magnum Роберта Капы называется "Ретроспектива". Он уже стал классиком фотоискусства.

Капа спустя десятки лет продолжает восхищать своей смелостью находиться в центре боевых действий, а также талантом делать красивыми и будоражащими самые страшные сцены. Посетить выставку можно до 19 июля.