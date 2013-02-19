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19 февраля 2013, 17:51

Культура

В Москве открылась 5D выставка SLAVA DURAK

"Афиша": в ЦДХ работает 5D-выставка, посвященная Славе Полунину

Во вторник, 19 февраля, в Центральном доме художника открылась "дурацкая" 5D выставка под названием SLAVA DURAK. Зрители смогут увидеть фотоэкспозицию, главным героем которой стал известный клоун, президент Академии Дураков, а также основатель Snowshow актер Вячеслав Полунин.

Выставка приурочена к презентации в России альбома Владимира Мишукова, который и выступил автором проекта. Снимки Мишукова до 25 февраля будут украшать зал ЦДХ.

"На мероприятии можно будет ощутить запах лугов, цветов и хлеба, услышать специальное звуковое оформление, прикоснуться к творчеству, а также попробовать печенье и мороженое из натуральных ингредиентов", - сообщили М24.ru организаторы.

В рамках проекта пройдут три творческие встречи. Так, 19 февраля посетители пообщаются со Славой Полуниным и его друзьями, 20 февраля – с Владимиром Мишуковым, а 22 февраля с командами Troyka MultiArt, специалистами по программированию и интерактивным экспериментам Interactive Lab и сотрудниками архитектурного бюро Paralab.

На открытие выставки 5D SLAVA DURAK были приглашены Сергей Капков, Михаил Жванецкий, Юрий Норштейн, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова.

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