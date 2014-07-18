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Культура

18 июля 2014, 20:10

Новую выставку в музее имени Тимирязева посвятят лилиям

выставки цветы культура семейная и молодёжная политика

Фото: http://gbmt.ru

Выставка лилий пройдет с 22 по 24 июля в Государственном биологическом музее им. Тимирязева. Как сообщает пресс-служба столичного департамента культуры, на выставке будут собраны самые красивые и необычные лилии, выращенные садоводами Москвы и Подмосковья.

Фото: wikimedia.org

В мире насчитывается более десяти тысяч сортов лилий, в условиях Московской области можно выращивать значительно меньше – несколько сотен разновидностей. Самые яркие и необычные цветы, выращенные в подмосковных садах членами клуба "Цветоводы Москвы", продемонстрируют в течение трех дней на выставке "Лилии" в Биологическом музее.

]Фото: wikimedia.org

Посетители выставки смогут увидеть растительную классику и экзотичные разновидности, например так называемые ОТ-гибриды, выращенные путем скрещивания лилий из групп ориенталь и трубчатых лилий. Самый удачный и прославленный результат такой селекции на данный момент – махровый ОТ-гибрид Экзотик сан, который также будет представлен в музее. Еще среди цветущих экспонатов Ло- и Лоо-гибриды: высокие растения с огромными цветками. Выставят в музее и ориентали – ароматные восточные лилии.

]Фото: wikimedia.org

Специалисты расскажут всем желающим, как создать оптимальные условия для роста и цветения лилий, как правильно хранить луковицы, где купить посадочный материал. Начинающие и опытные цветоводы смогут здесь же заказать сортовой материал для своего сада.

22 июля выставка будет работать с 12:00 до 18:00, 23 июля – с 10:00 до 18:00, 24 июля – с 12:00 до 20:00.

Лилии

Фото:wikimedia.org

В природе насчитывается около сотни видов дикорастущих лилий, что дает селекционерам огромный простор для получения новых сортов.В садах и питомниках мира выращивают до 30 видов лилий. Сегодня в садоводческих хозяйствах можно встретить лилии на любой вкус: одноцветные и в крапинку, трубчатые или чашевидные, белые и почти черные, высокорослые и приземистые, с густым ароматом и совсем без запаха, с цветами поникшими и направленными вверх.

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