С творчеством Лоренцо Лотто можно познакомиться в Пушкинском музее

Лоренцо Лотто. Автопортрет. Фото: arts-museum.ru

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина можно познакомиться с творчеством итальянского художника эпохи Возрождения Лоренцо Лотто.

Подобная выставка проводится в России впервые. Большинство представленных работ художника написаны на религиозные сюжеты. В картинах Лотто отразилась противоречивость эпохи Возрождения, отмеченной войнами и ожесточенной религиозной борьбой.

Лоренцо Лотто родился в Венеции в 1480 году. Но его жизнь была связана с провинциальными городами Северной Италии. В Пушкинском музее можно увидеть полотна, написанные художником в разные годы его жизни и связанные с провинцией Марке.

По выставке "Лоренцо Лото. Ренессанс в провинции Марке. Картины из итальянских собраний" проводятся экскурсии для групп от 5 до 15 человек. Стоимость экскурсионного обслуживания 3000 рублей.

Выставка "Лоренцо Лото. Ренессанс в провинции Марке. Картины из итальянских собраний" продлится до 10 февраля.

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