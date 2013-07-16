Выставки Москвы: от прерафаэлитов до "Человека-паука"

На этой неделе М24.ru познакомит москвичей с самыми интересными и актуальными выставками, которые проходят в государственных и частных музеях, на площадках арт-центров и в павильонах под открытым небом. На них можно узнать об усадебной культуре, истории американской иллюстрации, будущем видеоигр и многом другом.

В Планетарии Москвы открылась выставка иллюзий "Мир наизнанку"

В Московском планетарии проходит интерактивная выставка "Мир наизнанку". Экспозиция придется по вкусу любителям фокусов и иллюзий. Так, посетители смогут погулять по "Тактильному дому" - темной комнате, в которой можно передвигаться только наощупь. Кроме того, можно поместить свою голову в тарелку с фруктами, превратиться в огромного "Человека-паука" и оказаться внутри красочного калейдоскопа. Каждый экспонат интерактивен. Стать частью волшебного мира могут как взрослые, так и дети. Экспозиция расположена в Выставочном зале Планетария "Уровень 9". Билет стоит 300 рублей.

До 24 июля на новой площадке Центра современной культуры "Гаража" в Парке имени Горького будет проходить выставка "Потрогай музыку". Концепция выставки заключается в том, что попробовать себя в качестве музыкантов, дирижеров или композиторов смогут те, кто никогда не умел играть на музыкальных инструментах. В экспозиции представлены как профессиональные инструменты, так и созданные из "подручных" материалов – автомобильных деталей или дверных звонков. Сам организатор Михаэль Брадке проведет ряд представлений и мастер – классов. Входной билет стоит 200 рублей, но посещение выставки организовано сеансами.

Фотовыставку итальянского фотографа Массимо Листри "Перспективы" можно посетить в музее архитектуры имени Щусева. Среди экспонатов – потрясающе-совершенные интерьеры. В объектив Листри попадают не только роскошные дворцы, но и покинутые людьми пространства с облупленной штукатуркой и трещинами в стенах. Стоимость входа в музей – 100 рублей, причем можно посетить не только конкретную фотовыставку, но и остальные экспозиции архитектурного музея.

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка прерафаэлитов

Тем, кто отдает предпочтение классическому искусству, придется по душе выставка британских художников середины 19 века, боровшихся с академическими традициями викторианской эпохи. Выставка "Прерафаэлиты: Викторианский авангард" проходит в главном здании ГМИИ имени Пушкина. Впервые картины художников представили в лондонской галерее Тейт Бритен в 2012 году, выставка стала одной из самых посещаемых за всю историю музея. Сейчас с творчеством прерафаэлитов можно познакомиться в Москве, однако в сентябре картины представят уже в Токио. Экспозиция состоит из шести разделов: "Спасение", "Образы прошлого", "Природа", "Красота", "Поэтическая живопись" и "Утопия". Цена билета составляет 300 рублей.

Музей современного искусства показывает "Сны для тех, кто бодрствует". Необычная выставка покажет зрителю произведения, которые можно интерпретировать амбивалентно или двойственно. Посетителя предлагается стать участником творческого процесса и самостоятельно истолковать смысл художественного произведения. Выставка рассчитана как на профессионального искусствоведа, так и на обычного зрителя. В основном на выставке представлены работы художников конца-XX начала XXI-веков. Экспозицию также можно посетить в формате экскурсии, которая проходит каждый четверг в 19:30.