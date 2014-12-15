Новогодние подарки можно купить на выставке в галерее "Роза Азора"

"Афиша": В галерее "Роза Азора" открылась выставка "Подарки"

В галерее "Роза Азора" открылась выставка "Подарки". Там разместили работы современных художников - десятки произведений на новогоднюю тему. Экспонаты можно не только разглядывать, но и покупать, сообщает телеканал "Москва 24".

В экспозиции есть картонная елка с шерстяными овечками, рисунки советских игрушках, выполненные на старых газетах, графика на холсте и живопись на металле.

"Среди "Подарков" - эскизы к мультипликационному фильму Михаила Алдашина "Рождество", "невесомые" скульптуры Дины Хайченко, тончайшая графика Константина Батынкова и Ивана Языкова, работы художников Антона Тотибадзе и Саши Пастернак, произведения Екатерины Рожковой, Лизы Ольшанской и других", - сообщили в галерее.

Художники работали с необычным материалом, применяя уникальные техники. Так, светящиеся скульптуры Дины Хайченко сделаны из хлопка и окрашены экологически чистым составом на основе лавандовой воды, свеклы и чая.

Мультфильму Михаила Алдашина "Рождество", который был снят в 1996 году, посвящен отдельный выставочный зал. По эскизам можно судить, насколько трудоемким был тогда процесс создания анимационных картин.

Стоимость экспонатов выставки - от 1000 рублей.

Вход свободный. Выставка работает до 16 января.