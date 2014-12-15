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Культура

15 декабря 2014, 12:39

Фотографии диких животных России можно увидеть в Дарвиновском музее

выставки культура фотографии Государственный Дарвиновский музей мастер-классы экспозиции дикие животные семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Фотовыставка "Природа и животные России" откроется в Государственном Дарвиновском музее 16 декабря. В экспозицию включили работы победителей и участников одноименного конкурса.

Посетители увидят наиболее яркие моменты из жизни диких животных, которые обитают в разных уголках страны: от Камчатки и Приморского края до Земли Франца-Иосифа и Кавказа.

"Гости музея станут свидетелями того, как амурский тигр выслеживает изюбря в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморского края, касатки и горбатые киты патрулируют воды в акватории Командорских островов, бурые медведи охотятся на лосося на берегах острова Сахалин", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Часть экспозиции посвящена амурскому тигру. Посетителям представят снимки животного и документальные фильмы о нем.

В рамках выставки проведут розыгрыш "Тигриный приз". Участникам нужно опубликовать фотографию, сделанную на выставке, с хэштэгом #amurtigercenter в Instagram. Имена победителей назовут на вернисаже выставки.

Также запланированы мастер-класс "О пейзажной фотографии" (пройдет 23 декабря) и рассказ о путешествиях по России "Фотографии из путешествий" (25 декабря).

Добавим, что всероссийский конкурс "Природа и животные России" организовались с целью пропаганды бережного отношения к природе. За два месяца организаторы получили свыше 2500 фотографий от участников конкурса.

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