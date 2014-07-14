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Культура

14 июля 2014, 16:11

Мальчик и стыд: что можно узнать о взрослении на выставке "Саша Б."

выставки современное искусство галерея 11.12 ЦСИ Винзавод читать

Галерея 11.12 на “Винзаводе” открыла первую персональную выставку молодого художника Александра Бирюлина. По версии The Art Newspaper Russia Александр Бирюлин вошел в топ-80 молодых перспективных российских художников.

Экспозиция называется “Саша. Б” и повествует о трагичном взрослении ребенка в эпоху потребления. Люди у Бирюлина – истекающие кровью огромные куски мяса. Дети в его картинах взрослеют, стыдливо глядя на совокупляющихся взрослых. Все это - под звуки работающего телевизора, без которого не обходится ни одна российская квартира, а теперь, видимо, и выставочное пространство.

Фото: M24.ru

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Бирюлин словно заставляет зрителя почувствовать гамму переживаний – от едва ли не крайней степени отвращения до стыда и жалости к маленькому ребенку, который вынужден расти в агрессии и, по сути, жить без шанса на счастливое будущее. Главный образ экспозиции – мальчик, который всегда оказывается в двух шагах от оргий, крови и беспощадного насилия. И всегда оказывается некстати. В центре выставочного пространства Бирюлин воспроизвел типичную советскую квартиру. На деревянных скрипящих стульях сидят игрушки, напротив – неприятно шумящий телевизор, под ногами - коричневый дешевый ковер с флористическими узорами. В похожей обстановке жил и сам художник, и маленький мальчик, и большинство зрителей.

Бирюлин отмечает, что идея его выставки близка картине группы Pink Floyd “Стена”. “Такая же мясорубка”, - улыбается художник.

Кроме того, впечатлениями о выставке поделился директор галереи 11.12 Александр Шаров:

Директор галереи 11.12 Александр Шаров - о поколении 90-х и Сингапуре

“Это первая выставка молодого автора, у него еще не было персоналок. Это выставка о поколении, о влиянии медиа и социума на детей и людей вообще. Это экспозиция о всех нас. Придя на выставку, многие поймут, что происходило за этот непростой период девяностых - двухтысячных годов. Сразу хочу сказать, выставка носит индекс 18+ и, конечно, посещение рекомендовано только взрослым. Многим выставка может показаться откровенной, но язык выражения может быть любым. Кто-то выражает эмоцию через цветы, а кто-то – через сцены насилия. Но здесь нет пропаганды насилия, это всего лишь констатация, фиксация того периода, в котором мы жили и существуем сейчас".

Фото: M24.ru

Стоит добавить, что в один день с "Сашей Б." в галерее 11.12 открылась еще одна выставка - куда более жизнерадостная. Александро Шаров уверен, что такая экспозиция понравится самым маленьким: "Мы открываем выставку Петра Бронфина о жизни спальных районов. Это совсем другая экспозиция, и здесь, наоборот, дети приветствуются. Мы будем рады видеть целые семьи. Мы специально открыли две выставки в один день. Может быть, не так сильно планировали сделать такой антагонизм, но намеренно открылись в одно время, потому что это день вернисажей на “Винзаводе”, и очень много посетителей смогут увидеть совершенно разные выставки, работы и идеи".

История вопроса

Художник Александр Бирюлин родился в 1985 году в Калуге и вырос там же. Бирюлин получил два художественных образования - в Калужском училище культуры и МГАХИ им. Сурикова. Работы художника выставлялись в Нью-Йорке и на биеннале современного искусства в Москве.

Дебютная выставка художника достаточно подробно рассказывает о стиле автора. Тут и экспрессионизм, и минимализм. Кроме того, произведения Бирюлина автобиографичны - его детство удивительно похоже на детство героев. Не случайно в центре выставочного зала лежит ковер, который Бирюлин принес из дома.

Выставка продлится до 22 июля в Цехе Красного на "Винзаводе". Вход бесплатный.

Екатерина Кадушкина

Сюжеты: Взгляды , Путеводитель по развлечениям

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