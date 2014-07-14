Мальчик и стыд: что можно узнать о взрослении на выставке "Саша Б."

Галерея 11.12 на “Винзаводе” открыла первую персональную выставку молодого художника Александра Бирюлина. По версии The Art Newspaper Russia Александр Бирюлин вошел в топ-80 молодых перспективных российских художников.

Экспозиция называется “Саша. Б” и повествует о трагичном взрослении ребенка в эпоху потребления. Люди у Бирюлина – истекающие кровью огромные куски мяса. Дети в его картинах взрослеют, стыдливо глядя на совокупляющихся взрослых. Все это - под звуки работающего телевизора, без которого не обходится ни одна российская квартира, а теперь, видимо, и выставочное пространство.

Фото: M24.ru

Бирюлин словно заставляет зрителя почувствовать гамму переживаний – от едва ли не крайней степени отвращения до стыда и жалости к маленькому ребенку, который вынужден расти в агрессии и, по сути, жить без шанса на счастливое будущее. Главный образ экспозиции – мальчик, который всегда оказывается в двух шагах от оргий, крови и беспощадного насилия. И всегда оказывается некстати. В центре выставочного пространства Бирюлин воспроизвел типичную советскую квартиру. На деревянных скрипящих стульях сидят игрушки, напротив – неприятно шумящий телевизор, под ногами - коричневый дешевый ковер с флористическими узорами. В похожей обстановке жил и сам художник, и маленький мальчик, и большинство зрителей.

Бирюлин отмечает, что идея его выставки близка картине группы Pink Floyd “Стена”. “Такая же мясорубка”, - улыбается художник.

Кроме того, впечатлениями о выставке поделился директор галереи 11.12 Александр Шаров:

Директор галереи 11.12 Александр Шаров - о поколении 90-х и Сингапуре

“Это первая выставка молодого автора, у него еще не было персоналок. Это выставка о поколении, о влиянии медиа и социума на детей и людей вообще. Это экспозиция о всех нас. Придя на выставку, многие поймут, что происходило за этот непростой период девяностых - двухтысячных годов. Сразу хочу сказать, выставка носит индекс 18+ и, конечно, посещение рекомендовано только взрослым. Многим выставка может показаться откровенной, но язык выражения может быть любым. Кто-то выражает эмоцию через цветы, а кто-то – через сцены насилия. Но здесь нет пропаганды насилия, это всего лишь констатация, фиксация того периода, в котором мы жили и существуем сейчас".

Фото: M24.ru

Стоит добавить, что в один день с "Сашей Б." в галерее 11.12 открылась еще одна выставка - куда более жизнерадостная. Александро Шаров уверен, что такая экспозиция понравится самым маленьким: "Мы открываем выставку Петра Бронфина о жизни спальных районов. Это совсем другая экспозиция, и здесь, наоборот, дети приветствуются. Мы будем рады видеть целые семьи. Мы специально открыли две выставки в один день. Может быть, не так сильно планировали сделать такой антагонизм, но намеренно открылись в одно время, потому что это день вернисажей на “Винзаводе”, и очень много посетителей смогут увидеть совершенно разные выставки, работы и идеи".

История вопроса Художник Александр Бирюлин родился в 1985 году в Калуге и вырос там же. Бирюлин получил два художественных образования - в Калужском училище культуры и МГАХИ им. Сурикова. Работы художника выставлялись в Нью-Йорке и на биеннале современного искусства в Москве. Художник Александр Бирюлин родился в 1985 году в Калуге и вырос там же. Бирюлин получил два художественных образования - в Калужском училище культуры и МГАХИ им. Сурикова. Работы художника выставлялись в Нью-Йорке и на биеннале современного искусства в Москве. Дебютная выставка художника достаточно подробно рассказывает о стиле автора. Тут и экспрессионизм, и минимализм. Кроме того, произведения Бирюлина автобиографичны - его детство удивительно похоже на детство героев. Не случайно в центре выставочного зала лежит ковер, который Бирюлин принес из дома.



Выставка продлится до 22 июля в Цехе Красного на "Винзаводе". Вход бесплатный.

Екатерина Кадушкина