Коллекции Кремля и Эрмитажа повезут в регионы

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители российских регионов смогут увидеть коллекции крупнейших музеев страны, в частности, Музеев Московского Кремля, Эрмитажа и Петергофа, благодаря передвижному мультимедийному комплексу, который планирует создать Министерство культуры.

На создание комплекса и контента для него министерство выделило 21 миллион рублей, рассказала РИА Новости замминистра культуры Алла Манилова.

По ее словам, комплекс поможет превратить коллекции в самостоятельную выставку с использованием современных форматов и технологий, в том числе 3D. Экспозиция будет демонстрироваться в населенных пунктах, где нет необходимых условий для организации полноценных выставок – охраняемых площадок с музейным климатом.

Напомним, в этом году в регионах планируется провести 35 выставок передвижного музейного фонда России, а также около 50 стационарных выставок крупных федеральных музеев.