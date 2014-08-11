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Культура

11 августа 2014, 13:12

Москвичам расскажут о литовской школе фотографии

выставки фотографии Центр фотографии имени братьев Люмьер фотографы встречи смотреть онлайн на m24.ru

Фото: lumiere.ru

В среду, 13 августа, в Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках выставки "Большая форма" состоится встреча с фотографом Ромуальдасом Пожерскисом. Мастер расскажет о литовской школе фотографии и ее месте в общеевропейском контексте.

Все желающие смогут подписать авторские альбомы, которые Пожерскис специально привез в Россию.

"Ромуальдас Пожерскис мыслит масштабными фото-проектами, каждый из которых – это цельное эстетическое и документальное повествование. Прибегая к литературной терминологии, можно утверждать, что он тяготеет к "большой форме", - отметили организаторы встречи.

Ромуальдас Пожерскис - профессор факультета искусств Каунасского Университета Витовта Великого (читает курс по истории и эстетике фотографии). Получил первый приз фестиваля фотографии в Арле, премию Альфреда Тепфера за вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Центральной и Восточной Европы, а также Национальную премию Литвы в области культуры и искусства.

Участвовал в более чем 200 выставках на родине и за рубежом.

Напомним, что выставка "Большая форма. Документальная проза Ромуальдаса Пожерскиса" будет работать в Центре имени братьев Люмьер с 13 августа по 5 октября. В экспозицию включены более 70 авторских снимков из семи серий. Работы сделаны литовским мастером в период с 1974 по 2005 год.

Начало встречи с Ромуальдасом Пожерскисом в 19.30. Необходима регистрация.

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