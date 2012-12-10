В Коломенском покажут лучшие работы златоустовских мастеров

Фото: mgomz.ru

В музее-заповеднике Коломенское 12 декабря откроется выставка "Секреты Златоуста. Искусство уральских оружейников XIX–XXI веков". Посетители впервые смогут оценить искусство златоустовских мастеров в столь широком диапазоне.

В Выставочном зале Сытного двора будут размещены около 400 экспонатов из собраний музеев Златоуста, а также частных коллекций: уникальное оружие, кухонная утварь, доспехи.

Как сообщается на сайте Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музей-заповедника, жемчужиной выставки станут детские доспехи, изготовленные для 13-летнего Александра II по проекту выдающегося златоустовского мастера И.Н. Бушуева.

Златоустовский стиль стал известен еще 200 лет назад, однако в Коломенском можно будет увидеть не только старинные предметы, но и работы современных мастеров.

На выставке можно будет увидеть также документальные фильмы об искусстве Златоуста, а детей увлечет интерактивная игра "Собери доспех" Выставка будет открыта до 24 февраля 2013 года.