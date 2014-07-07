Фотовыставка в Домжуре расскажет о жертвах украинского конфликта

Фото предоставлено организаторами выставки
10 июля в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре откроется выставка "Братоубийство: визуальная хроника". Зрители увидят фотографии, которые расскажут о судьбах простых людей, ставших жертвами вооруженного конфликта на Украине.
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В рамках проекта будет представлено 50 эксклюзивных снимков, сделанных фотокорреспондентами МИА "Россия сегодня" в зоне конфликта, разгоревшегося на юго-востоке Украины. Репортажные кадры ранее нигде не публиковались.
Зрители смогут увидеть и прочувствовать страдания людей, подвергшихся жестоким испытаниям во время гражданского столкновения. На снимках не будет солдат и боевой техники: только местные жители и переселенцы с Украины, укрывающиеся от обстрелов и вынужденные бежать из родного дома.
Антивоенный проект нацелен на прекращение боевых действий на Украине. Инициатор выставки - Дмитрий Киселев.
Выставка открыта до 24 июля.
22 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за отставку Януковича и проведение досрочных выборов 25 мая, на которых президентом был выбран Петр Порошенко. Однако еще в апреле ситуация вновь обострилась. На юго-востоке Украины прошли митинги - на улицы вышли люди, несогласные с политикой новых властей. В мае в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов. По их итогам временные правительства заявили о суверенитете областей.
В скором времени киевские власти начали силовую операцию на юго-востоке страны. В ходе столкновений в Славянске, Донецке, Одессе и Мариуполе, по разным данным, погибло от нескольких десятков до нескольких сотен человек.