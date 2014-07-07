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Культура

07 июля 2014, 19:17

Фотовыставка в Домжуре расскажет о жертвах украинского конфликта

выставки фотовыставки жертвы Украина

Фото предоставлено организаторами выставки

10 июля в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре откроется выставка "Братоубийство: визуальная хроника". Зрители увидят фотографии, которые расскажут о судьбах простых людей, ставших жертвами вооруженного конфликта на Украине.

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В рамках проекта будет представлено 50 эксклюзивных снимков, сделанных фотокорреспондентами МИА "Россия сегодня" в зоне конфликта, разгоревшегося на юго-востоке Украины. Репортажные кадры ранее нигде не публиковались.

Зрители смогут увидеть и прочувствовать страдания людей, подвергшихся жестоким испытаниям во время гражданского столкновения. На снимках не будет солдат и боевой техники: только местные жители и переселенцы с Украины, укрывающиеся от обстрелов и вынужденные бежать из родного дома.

Антивоенный проект нацелен на прекращение боевых действий на Украине. Инициатор выставки - Дмитрий Киселев.

Выставка открыта до 24 июля.

Напомним, политический кризис на Украине начался в ноябре 2013 года, после того как президент Виктор Янукович отложили подписание соглашения о евроинтеграции. В Киеве и ряде крупных городов страны проходили массовые митинги. В феврале 2014 года начались столкновения протестующих с милицией и бойцами "Беркута". Митингующие требовали немедленной отставки президента, а также восстановления в стране Конституции 2004 года.

22 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за отставку Януковича и проведение досрочных выборов 25 мая, на которых президентом был выбран Петр Порошенко. Однако еще в апреле ситуация вновь обострилась. На юго-востоке Украины прошли митинги - на улицы вышли люди, несогласные с политикой новых властей. В мае в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов. По их итогам временные правительства заявили о суверенитете областей.

В скором времени киевские власти начали силовую операцию на юго-востоке страны. В ходе столкновений в Славянске, Донецке, Одессе и Мариуполе, по разным данным, погибло от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

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