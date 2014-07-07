Фотовыставка в Домжуре расскажет о жертвах украинского конфликта

Фото предоставлено организаторами выставки

10 июля в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре откроется выставка "Братоубийство: визуальная хроника". Зрители увидят фотографии, которые расскажут о судьбах простых людей, ставших жертвами вооруженного конфликта на Украине.

В рамках проекта будет представлено 50 эксклюзивных снимков, сделанных фотокорреспондентами МИА "Россия сегодня" в зоне конфликта, разгоревшегося на юго-востоке Украины. Репортажные кадры ранее нигде не публиковались.

Зрители смогут увидеть и прочувствовать страдания людей, подвергшихся жестоким испытаниям во время гражданского столкновения. На снимках не будет солдат и боевой техники: только местные жители и переселенцы с Украины, укрывающиеся от обстрелов и вынужденные бежать из родного дома.

Антивоенный проект нацелен на прекращение боевых действий на Украине. Инициатор выставки - Дмитрий Киселев.



Выставка открыта до 24 июля.