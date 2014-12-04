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Культура

04 декабря 2014, 17:22

Рождественский Париж покажут в Центре фотографии имени Братьев Люмьер

выставки фотографии Центр фотографии имени братьев Люмьер фотографы экспозиции

Фото: lumiere.ru

Выставка "Та самая Сабин" открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер. В экспозиции представлены 50 снимков швейцарско-французского фотографа Сабин Вайсс.

В кадр мастера попал рождественский Париж во всей его красе. Большинство работ Сабин сделала в период с 1950 по 1980-е годы. Именно тогда формировался ее авторский стиль. Но Парижем выставка не ограничивается. В экспозицию также включены фотографии, сделанные Вайсс в Марокко, Португалии, Бирме и на Мальте.

"Все фотографии выполнены в технике ручной бромсеребряной печати и предоставлены Центру фотографии их автором лично", - отметили организаторы выставки.

Выставка работает до 8 февраля. Билет – от 190 до 350 рублей.

Сабин Вайсс

Родилась в 1924 году в Швейцарии. Фотографией начала интересоваться в детстве. Училась мастерству в женевской фотошколе, по окончании которой переехала в Париж. Вайсс работала ассистентом фотографа Вилли Майволда, делала городские фотозарисовки: снимала улицы, кафе, прохожих.

Сотрудничала с журналом Vogue, фотоагентством Rapho, делала рекламные фотографии.

Известность Сабин принесли снимки, показанные на выставке "Род человеческий" в 1955 году (Музей современного искусства, Нью-Йорк).

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