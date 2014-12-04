Рождественский Париж покажут в Центре фотографии имени Братьев Люмьер

Фото: lumiere.ru

Выставка "Та самая Сабин" открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер. В экспозиции представлены 50 снимков швейцарско-французского фотографа Сабин Вайсс.

В кадр мастера попал рождественский Париж во всей его красе. Большинство работ Сабин сделала в период с 1950 по 1980-е годы. Именно тогда формировался ее авторский стиль. Но Парижем выставка не ограничивается. В экспозицию также включены фотографии, сделанные Вайсс в Марокко, Португалии, Бирме и на Мальте.

"Все фотографии выполнены в технике ручной бромсеребряной печати и предоставлены Центру фотографии их автором лично", - отметили организаторы выставки.

Выставка работает до 8 февраля. Билет – от 190 до 350 рублей.