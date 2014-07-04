Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04 июля 2014, 16:48

Галерея "Веллум" покажет любовь в работах художников разных поколений

выставки художники галереи любовь

Фото: m24.ru

9 июля на территории галерейного центра "Артефакт", в галерее "Веллум", стартует выставка, посвященная теме любви в работах российских художников XIX-XXI веков. Проект с нехитрым названием "Любовь. Любовь! Любовь? Любовь..." приурочен к Дню семьи, любви и верности.

Зрителю удастся проследить специфику отражения темы в произведениях разных школ и направлений искусства. Здесь удастся увидеть работы крупнейшего мастера серебряного века Виктора Борисова-Мусатова, его современника Николая Рябушинского, театрального художника Сергея Судейкина, а также авторов середины ХХ века – Василия Кучумова, Анатолия Каплана.

Современное искусство представят Борис Кочейшвили, Ляля Эппле, Владимир Чумаков.

Работы одних авторов удивят рационализмом в изображении образов любви, произведения других - акцентами на выражении эмоций. На выставке удастся увидеть множество разных, зачастую диаметрально противоположных, способов восприятия любви.

Экспозиция открыта до 25 июля.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать