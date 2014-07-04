Галерея "Веллум" покажет любовь в работах художников разных поколений

Фото: m24.ru

9 июля на территории галерейного центра "Артефакт", в галерее "Веллум", стартует выставка, посвященная теме любви в работах российских художников XIX-XXI веков. Проект с нехитрым названием "Любовь. Любовь! Любовь? Любовь..." приурочен к Дню семьи, любви и верности.

Зрителю удастся проследить специфику отражения темы в произведениях разных школ и направлений искусства. Здесь удастся увидеть работы крупнейшего мастера серебряного века Виктора Борисова-Мусатова, его современника Николая Рябушинского, театрального художника Сергея Судейкина, а также авторов середины ХХ века – Василия Кучумова, Анатолия Каплана.

Современное искусство представят Борис Кочейшвили, Ляля Эппле, Владимир Чумаков.

Работы одних авторов удивят рационализмом в изображении образов любви, произведения других - акцентами на выражении эмоций. На выставке удастся увидеть множество разных, зачастую диаметрально противоположных, способов восприятия любви.

Экспозиция открыта до 25 июля.