С ритуалами привлечения денег познакомят посетителей "Винзавода"

Фото: пресс-служба "Винзавода"

10 февраля на "Винзаводе" откроется выставка Александра Образумова "7753191", посвященная народным ритуалам по привлечению денег.

Как сообщается в релизе, на фоне кризиса простые люди все чаще готовы обращаться к различным ритуалам для привлечения денег. Выставка Образумова визуализирует эти "заклинания", найденные на просторах интернета. Художник также создает фальшивый рай – место, ставшее итогом народных заклинаний. Оно состоит из разных атрибутов денежного изобилия, но сделанных из пластмассы.

Экспозиция поделена на несколько блоков. Первый посвящен навязываемому человеку желанию потреблять. В центральной части выставки располагаются витрины с композициями из бытовых предметов, используемых в ритуалах. Ряд подиумов завершается главным произведением проекта – видео с "мантрой", давшей название выставке.

"Название выставки — 7753191 — "мантра" для привлечения денег, заимствованная в одном из многочисленных видео магических ритуалов, найденных мной на Youtube по запросу "приворот на деньги". Главная тема проекта — взаимопроникновение консьюмеризма и метафизики, исследуемое на материале доступных в интернете видеоинструкций по проведению обрядов для привлечения материального достатка. На фоне прогрессирующего экономического кризиса оно проявляется в готовности простых людей "камлать на деньги", исполнять различные ритуалы, призывая финансы буквально сыпаться на них с неба", — рассказывает Александр Образумов.

Выставка будет работать на площадке СТАРТ ЦСИ "ВИНЗАВОД".