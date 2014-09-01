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Культура

01 сентября 2014, 17:10

На выставке "Нью-Йорк, предчувствие" покажут жизнь в мегаполисе

выставки галереи Красный октябрь D.E.V.E. Gallery Moscow

Фото: deve-gallery.com

5 сентября в галерее D.E.V.E. Gallery Moscow на "Красном Октябре" откроется выставка Валеры и Натальи Черкашиных "Нью-Йорк, предчувствие". На выставке Черкашиных будет представлена подборка фоторабот о жизни в мегаполисе, где люди лучше всего чувствуют приближение глобальных изменений и поворотов истории.

Фотохудожники запечатлели в своих работах темп большого города, мысли, мечты и фантазии людей. Художники работают вместе с 1988 года. Они провели более 130 персональных выставок и 200 акций. Валера и Наталья Черкашины создали "Музей Метрополитен Черкашина".

Первый цикл работ об Америке был создан в 1990-е года и входил в проект "Миражи Империй". В США они впервые увидели океан и решили преподнести ему подарок. Черкашины подарили океану свою работу.

Открытие - в 12.00, выставка будет работать до 11 сентября.

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