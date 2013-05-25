Последний звонок в Москве отметили без происшествий

Последний звонок в Москве прошел без происшествий

Последний школьный звонок в Москве обошелся без происшествий. В праздновании приняли участие более 60 тысяч человек.

Больше половины выпускников отмечали окончание занятий в школах. Также для выпускников в столице были организованы экскурсии и прогулки по Москве-реке.

Некоторые отправились отмечать окончание обучения в школе в Подмосковье. Выпускникам не помешала даже ухудшившаяся погода - в Москве и области в течение дня шли дожди.

За порядком следили около четырех тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий и дружинники.