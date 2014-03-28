Москва закупила 10 тысяч льготных путевок в крымские санатории

Фото: ИТАР-ТАСС

В санаторные комплексы Крыма закуплено 10 тысяч льготных путевок. На эти цели потрачено более 200 миллионов рублей. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил глава столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Всего же их количество будет в районе 150 тысяч, как и в прошлом году. Власти закупают путевки как на юге России, так и в Московской области.

Петросян также добавил, что каждый год ветераны Севастополя получают помощь от Москвы ко Дню Победы.

"В этом году мэром было принято решение в два раза увеличить эту выплату – с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей", - заявил он.

Московские ветераны получат единовременные выплаты в размере от трех до пяти тысяч рублей.