Роструд проконтролирует выплаты семьям погибших в авиакатастрофе

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по труду и занятости будет контролировать выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Казани, предусмотренные трудовым законодательством.

"Роструд будет производить контроль за выплатами, предусмотренными коллективными договорами или отраслевыми соглашениями в связи с несчастным случаем на производстве, помимо выплат по обязательному социальному страхованию. Также Федеральная служба по труду и занятости примет меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством, семьям погибших, находившимся в трудовых отношениях с работодателями на момент полета", - заявил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.