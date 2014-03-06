Олимпийские призеры из Москвы получат до 4 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва выделила в общей сложности 121,5 миллиона рублей на выплаты олимпийским призерам и их тренерам, сообщает в четверг пресс-служба городского правительства.

Напомним, россияне по итогам Олимпиады заняли первое место в неофициальном командном зачете, завоевав 33 медали, из них 13 золотых.

Шестого марта мэр Москвы распорядился выделить из резервного фонда 121 миллион 500 тысяч рублей на поощрительные выплаты тренерам и спортсменам, которые заняли призовые места на Олимпиаде.

Двенадцати москвичам, завоевавшим золотые медали, будет выплачено по 4 миллиона рублей, четырем спортсменам, занявшим вторые места, - по 2,5 миллиона и четырем, кто выиграл "бронзу" - по 1,7 миллиона рублей.

Тренеры всех этих спортсменов получат выплаты, сумма которых составляет 50% того, что получили их воспитанники, отмечается в документе.