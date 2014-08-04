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04 августа 2014, 12:31

Завтра начнутся выплаты клиентам оставшегося без лицензии "Ауэрбанка"

выплаты Центробанк АСВ

Фото: ИТАР-ТАСС

Вкладчики "Ауэрбанка", у которого ЦБ отозвал лицензию 25 июля, начнут получать свои вклады 5 августа, передает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Выплатами займется "Внешпромбанк", заявления там будут принимать по 5 февраля 2015 года. Ожидаемый размер страхового возмещения, согласно полученному реестру обязательств, составит 127 тысяч рублей.

Как вернуть вклад в банке, у которого отозвали лицензию

Вернуть свой вклад (полностью или частично) в банке, у которого отозвали лицензию, возможно только в том случае, если он входит в систему страхования. Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.

Если вклады клиента превышают допустимый максимум, то сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Для выплат необходимо предоставить заявление по специальной форме и документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад (счет).

После оформления документов специалисты АСВ или банка, который взял на себя выплаты, предоставят информацию о сумме вкладов и назовут размер выплачиваемой страховки. Получить деньги можно в тот же день наличными или на счет, указанный в заявлении.


Напомним, 25 июля Центральный банк России отозвал лицензии у столичного кредитного учреждения "Ауэрбанк". По данным ЦБ, учреждение не соблюдало требования законодательства в области противодействия "отмыванию" денег и финансированию терроризма в части идентификации клиентов.

По размеру активов "Ауэрбанк" занимал 760 место в российском банковском секторе.

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