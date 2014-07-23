Фото: ИТАР-ТАСС

Двое столичных полицейских задержаны по подозрению в вымогательстве. Стражи порядка требовали 10 тысяч рублей у жителя Северного округа Москвы за непривлечение его к административной ответственности, сообщает Агентство "Москва".

21 июля сотрудники отдела собственной безопасности УВД по САО задержали участкового и его руководителя, которых подозревают в совершении преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, полиция проводит служебную проверку, по результатам которой задержанные сотрудники будут уволены из правоохранительных органов, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.