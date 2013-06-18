Полицейских подозревают в вымогательстве 3 млн рублей

Фото: vesti.ru

По подозрению в вымогательстве в Московской области были задержаны оперуполномоченный ОУР и инспектор МВД, а также начальник складов коммерческой компании.

Ранее в полицию поступила информация о вымогательстве у гендиректора одной из фирм трех миллионов рублей за прекращение проверки.

В качестве посредника между полицейскими и бизнесменом выступал начальник складов компании, сообщает пресс-служба МВД России.

Подозреваемые были задержаны во время передачи одного миллиона рублей. Следствие продолжается.