Полицейских подозревают в вымогательстве 3 млн рублей

Фото: vesti.ru
По подозрению в вымогательстве в Московской области были задержаны оперуполномоченный ОУР и инспектор МВД, а также начальник складов коммерческой компании.
Ранее в полицию поступила информация о вымогательстве у гендиректора одной из фирм трех миллионов рублей за прекращение проверки.
В качестве посредника между полицейскими и бизнесменом выступал начальник складов компании, сообщает пресс-служба МВД России.
Подозреваемые были задержаны во время передачи одного миллиона рублей. Следствие продолжается.
