Полиция задержала троих подозреваемых в вымогательстве 800 тысяч рублей

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В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали троих уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вымогательстве и хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Было установлено, что задержанные похитили 27-летнего мужчину и требовали от его брата 800 тысяч рублей за освобождение родственника, а при задержании у подозреваемых было изъято более 10 граммов героина.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Вымогательство", предусматривающей до семи лет лишения свободы, и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств" - до 10 лет лишения свободы.