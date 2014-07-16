Задержаны подозреваемые в вымогательстве 5 млн долларов у бизнесмена

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Задержаны трое граждан, которые вымогали у руководителя московской коммерческой организации 5 миллионов долларов. Мужчины представились доверенными лицами полицейских, проводивших проверку коммерческой организации.

Подозреваемые требовали деньги, обещая прекратить проверку организации. Позже оказалось, что вымогатели никакого отношения в органам внутренних дел не имеют.

"Злоумышленники были задержаны с поличным в помещении одного из ресторанов Москвы при получении части требуемой суммы в размере 60 миллионов рублей", - сообщили в МВД РФ.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Добавим, что о фактах коррупции москвичи могут сообщать по телефонам горячей линии МВД РФ 8 (495) 667-74-47.